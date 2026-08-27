अदाणी पावर से 25 साल तक बिजली खरीदेगी धामी सरकार, कांग्रेस ने कहा- "नदियां हमारी, फिर महंगी क्यों?"

राज्य ब्यूरो, देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार के अदाणी पावर से 25 वर्षों तक 1320 मेगावाट बिजली खरीदने के कैबिनेट फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि 5.746 प्रति यूनिट की दर पर इतने लंबे समय के लिए बिजली खरीदने की क्या मजबूरी है।

यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड ने अपनी नदियों और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए विस्थापन व पर्यावरणीय प्रभाव की कीमत चुकाई है। ऐसे में राज्य को बाहर से कोयला आधारित बिजली खरीदने के बजाय अपनी जलविद्युत क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सौर और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं के बावजूद 25 वर्षों के लिए कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता की नीति पर पुनर्विचार जरूरी है।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से करार की कुल अनुमानित वित्तीय लागत, टैरिफ में शामिल शुल्क व संभावित संशोधन, करार समाप्ति और पुनरीक्षण की शर्तें सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही उन्होंने पूछा कि राज्य की जलविद्युत क्षमता का कितना उपयोग हो रहा है और प्रतिवर्ष कितनी बिजली बाहर से खरीदनी पड़ती है।