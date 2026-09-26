उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई का विस्तार: पहाड़ के 1860 गांवों तक पहुंची सड़क, अब 309 गांवों की बारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चौथे चरण में प्रवेश कर चुकी है। तीन चरणों में 11,595 करोड़ की लागत से 21,915 किमी लंबाई की 2826 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन सड़कों के बनने से 1860 गांव लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मजबूत पैरवी से पीएमजीएसवाई-चार के प्रथम चरण में प्रदेश के 309 गांव जल्द ही सड़क से जुड़ेंगे। इसकी कवायद तेज कर दी गई है। 1707 करोड़ की लागत से कुल 1228.20 किमी लंबाई की 184 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।