पर्वतारोहण को खोलने से पहले 17 नई चोटियों का होगा EIA, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मांगे प्रपोजल

केदार दत्त, देहरादून । मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में पर्वतारोहण व ट्रेकिंग जैसी साहसिक पर्यटन गतिविधियों पर सरकार विशेष जोर दे रही है। वर्तमान में 83 चोटियां इन गतिविधियों के लिए खुली हैं।

इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर सेEIA 17 अन्य चोटियों को भी खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन इससे पहले पर्वतारोहण व ट्रेकिंग अभियानों से इनमें पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कराया जाएगा। मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस सिलसिले में डब्लूआइआइ व एनआइएचई समेत चार संस्थानों से प्रस्ताव मांगे हैं।

40 नई चोटियां पर्वतारोहण व ट्रेकिंग के लिए खोलने की मिली थी अनुमति हिमालयी क्षेत्र अपनी समृद्ध जैवविविधता और संवेदनशील पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। ऐसे में नई चोटियों पर पर्वतारोहण और ट्रेकिंग गतिविधियां शुरू करने से पहले उनके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यद्यपि, वर्तमान में जिन चोटियों पर यह अभियान संचालित हो रहे हैं, उनके लिए पूर्व में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया।

अलबत्ता, वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने 40 नई चोटियां पर्वतारोहण व ट्रेकिंग के लिए खोलने की अनुमति दी थी। तब यह मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने यह गतिविधियां प्रारंभ करने से पहले इन चोटियों का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कराने के आदेश दिए थे। यह हो चुका है और अब इन्हें खोलने के लिए भी न्यायालय की हरी झंडी का इंतजार है।

इस बीच इसी साल अगस्त में केंद्र ने 17 और नई चोटियों को पर्वतारोहण व ट्रेकिंग के लिए खोलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। इन्हें साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए खोलने से पहले इनका पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कराने का निर्णय लिया गया। हाल में हुई बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसके निर्देश दिए थे।