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    स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क

    By Vikas Gusain Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:00 PM (GMT+05:30)

    स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर उत्तराखंड में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। गृह विभाग ने सभी जिलों को संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर् ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रदेशभर में सुरक्षा अलर्ट जारी।

    2. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को पुलिस-खुफिया तंत्र सक्रिय।

    3. डॉग स्क्वाड, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी बढ़ाई जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेशभर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी वांछितों व असमाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की सूची सभी जिलों से साझा कर दी है।

    प्रदेश की सभी सीमाओं के प्रवेश स्थल, संवेदनशील स्थानों से लेकर प्रमुख सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों और समारोह स्थलों तक सुरक्षा व्यवस्था कड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस एवं खुफिया तंत्र को संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने और किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

    डॉग स्क्वाड से की जाएगी निगरानी

    प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश के सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए गृह विभाग ने सभी जिलों में सुरक्षा व्यस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों, होटल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बम निरोधक दस्तों के साथ ही डॉग स्क्वाड से निगरानी बढ़ाई जाएगी।

    सोशल मीडिया पर रखी जाएगी नजर

    संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जाएगी। प्रमुख समारोह स्थलों पर प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच की व्यवस्था रहेगी। पुलिस अधिकारियों को ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक अथवा संदिग्ध सूचनाओं पर भी नजर रखी जाएगी।

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    पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि सभी जिलों को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी सुरक्षा तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है।

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