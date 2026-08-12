स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क

राज्य ब्यूरो, देहरादून। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेशभर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी वांछितों व असमाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की सूची सभी जिलों से साझा कर दी है।

प्रदेश की सभी सीमाओं के प्रवेश स्थल, संवेदनशील स्थानों से लेकर प्रमुख सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों और समारोह स्थलों तक सुरक्षा व्यवस्था कड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस एवं खुफिया तंत्र को संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने और किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

डॉग स्क्वाड से की जाएगी निगरानी प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश के सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए गृह विभाग ने सभी जिलों में सुरक्षा व्यस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों, होटल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बम निरोधक दस्तों के साथ ही डॉग स्क्वाड से निगरानी बढ़ाई जाएगी।

सोशल मीडिया पर रखी जाएगी नजर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जाएगी। प्रमुख समारोह स्थलों पर प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच की व्यवस्था रहेगी। पुलिस अधिकारियों को ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक अथवा संदिग्ध सूचनाओं पर भी नजर रखी जाएगी।

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