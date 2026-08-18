उत्तराखंड : अब हिट एंड रन का मुआवजा दिलाने में लापरवाही पड़ेगी भारी, अधिकारियों पर लग सकता है 1 से 5 लाख तक का जुर्माना
अज्ञात वाहन से हुई मौत के मामलों में मुआवजा दिलाने में लापरवाही पर अब अधिकारियों को 1 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा।
HighLights
अज्ञात वाहन दुर्घटना मुआवजा में लापरवाही पर जुर्माना।
अधिकारियों पर 1 से 5 लाख रुपये तक का दंड।
पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता सुनिश्चित।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत के मामलों में पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने में अब लापरवाही भारी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में निर्धारित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है।
यदि संबंधित अधिकारी प्रकरण को आगे बढ़ाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने में लापरवाही करते हैं तो उन पर एक से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक वर्ष में अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु के मामलों में केवल तीन जिलों में ही 16 पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल पाया है।
मोटर यान अधिनियम में हिट एवं रन के मामलों में पीड़ित परिवार के लिए सोलेशियम स्कीम शुरू की है। इस योजना के अनुसार हिट एंड रन के ऐसे मामलों में जहां वाहन की पहचान नहीं हो पाती और दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पीड़ित के स्वजन को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है।
थानेदार को आगे बढ़ाना होता है प्रकरण
योजना के तहत गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इसके लिए थानेदार की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीड़ित परिवार की ओर से आवेदन मिलने पर अथवा स्वयं संज्ञान लेते हुए थानेदार को प्रकरण को आगे बढ़ाना होता है।
इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित दावा प्राधिकरण प्रकरण की जांच कर मुआवजा दिए जाने पर निर्णय लेती है। इस समिति में क्षेत्र की लीडिंग बीमा कंपनी के सदस्य शामिल होते हैं। यह राशि बीमा कंपनी ही देती है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना में कमाने वाले सदस्य को खो चुके परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। पहले इस योजना के तहत लापरवाही करने वालों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रविधान था। अब नए संशोधित अधिनियम में इसे एक लाख से पांच लाख तक कर दिया गया है।
हिट एंड रन के केवल 19 प्रकरण ही आए सामने
प्रदेश में इस वर्ष केवल तीन जिलों में हिट एंड रन के 19 प्रकरण सामने आए हैं। इसमें हरिद्वार में 16 प्रकरणों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में केवल दो प्रकरण और नैनीताल में एक प्रकरण दर्ज किया गया है। इस पर कार्रवाई लंबित है।
पीड़ित को नहीं देना होगा भुगतान वापस
अधिनियम में एक और संशोधन किया गया है। इसके तहत दुर्घटना के किसी मामले में यदि मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित को एक निश्चित धनराशि इलाज या अन्य कारण के लिए दी जाती है तो वह अब वापस नहीं होगा।
यह भी पढ़ें- देवीधुरा में 9.80 करोड़ से बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग, 83 कारें खड़ी करने की होगी व्यवस्था; परियोजना को मिली मंजूरी
दरअसल, इन मामलों की अंतिम सुनवाई के दौरान जिस राशि पर निर्णय होता था, यदि पीड़ृित को पूर्व में इससे अधिक राशि दी गई हो तो शेष वापस करनी होती थी लेकिन अब यह राशि वापस नहीं होगी।
--