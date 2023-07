Uttarakhand News: पीसीएस निधि यादव के खिलाफ विजिलेंस की खुली जांच शुरू, तथ्य सही पाए जाने पर दर्ज होगा मुकदमा

Uttarakhand News - आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में घिरी पीसीएस अधिकारी निधि यादव के खिलाफ प्रदेश सरकार ने विजिलेंस की खुली जांच के आदेश दिए हैं। इस क्रम में विजिलेंस ने सतर्कता सेक्टर देहरादून को यह जांच सौंपी है। यदि जांच में तथ्य सही पाए गए तो फिर निधि के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

देहरादून, राज्य ब्यूरो: आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में घिरी पीसीएस अधिकारी निधि यादव के खिलाफ प्रदेश सरकार ने विजिलेंस की खुली जांच के आदेश दिए हैं। इस क्रम में विजिलेंस ने सतर्कता सेक्टर देहरादून को यह जांच सौंपी है। यदि जांच में तथ्य सही पाए गए तो फिर निधि के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी निधि यादव पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। विजिलेंस ने पूर्व में अपनी गोपनीय जांच में इन तथ्यों को सही पाते हुए इसकी खुली जांच कराने का अनुरोध किया था। यही कारण भी रहा कि पीसीएस अधिकारियों की डीपीसी के दौरान ऐन वक्त पर उनका नाम सूची से हटा दिया गया। वह पूर्व में भी विवादों में रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में शासन ने उनके खिलाफ विजिलेंस की खुली जांच की संस्तुति की। जिस पर अब जांच शुरू की जा चुकी है। निदेशक विजिलेंस अमित सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विजिलेंस को खुली जांच की अनुमति मिल चुकी है। यह जांच देहरादून सेक्टर को सौंपी गई है। जांच में यदि उनके विरुद्ध तथ्य पाए जाएंगे तो मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिल जाएगी।

Edited By: Shivam Yadav