Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चेतावनी और दोबारा उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना, लागू होगा जन विश्वास बिल

    By Vikas Gusain Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 06:00 AM (IST)

    उत्तराखंड में 15 अगस्त से जन विश्वास अधिनियम के तहत यातायात नियमों में बड़े बदलाव होंगे। पहली बार उल्लंघन पर चेतावनी दी जाएगी, जबकि दोबारा गलती पर जुर ...और पढ़ें

    प्रदेश में 15 अगस्त से लागू हो जाएगा जन विश्वास बिल।

    प्रदेश में 15 अगस्त से लागू हो जाएगा जन विश्वास बिल।

    HighLights

    1. पहली बार नियम तोड़ने पर मिलेगी सिर्फ चेतावनी।

    2. सड़क की खामियों पर प्राधिकरण की जवाबदेही तय।

    3. लाइसेंस की वैधता 30 दिन अतिरिक्त बढ़ाई गई।

    विकास गुसाईं, देहरादून। सड़क यातायात से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की मौजूदा व्यवस्था में 15 अगस्त से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जन विश्वास अधिनियम में मोटर यान अधिनियम के तहत कई मामलों में पहली बार नियम तोड़ने पर सीधे दंड की जगह चेतावनी देने और दोबारा उल्लंघन पर जुर्माना लगाने का प्रविधान किया गया है।

    वहीं, सड़क की खामियों से दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर संबंधित प्राधिकरण, ठेकेदार या रियायतग्राही की जवाबदेही भी तय की गई है।

    उत्तराखंड में भी जनविश्वास अधिनियम लागू करने के लिए परिवहन विभाग तैयारियों में जुटा है। नए बदलावों के अनुसार वाहन चलाने संबंधी सामान्य प्रविधानों के तहत पहली बार उल्लंघन पर चेतावनी दी जाएगी। दूसरी या बाद की गलती पर 500 से 1500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

    वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस को 30 दिन की अतिरिक्त वैधता दी गई है। इसके तहत लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह 30 दिन तक प्रभावी रहेगा। वहीं, लाइसेंस की समय सीमा समाप्ति से एक वर्ष पहले किए गए नवीनीकरण आवेदन पर लाइसेंस उसकी मूल समाप्ति तिथि से नवीनीकृत माना जाएगा।

    वाहनों की हस्तांतरण समय सीमा भी बढ़ाई गई है। इसके तहत वाहन के हस्तांतरण की सूचना देने की अवधि को 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है।

    वाहन की खतरनाक खराबी पर अब सख्त कार्रवाई होगी। खराब वाहन चलाने पर 5000 रुपये तक जुर्माना होगा, इस वाहन से दुर्घटना में चोट या संपत्ति नुकसान होने पर छह माह तक कारावास और जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

    खबरें और भी

    नई व्यवस्था में प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर कड़ा प्रविधान किया गया है। सड़क सुरक्षा या वायु प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस से अयोग्यता का प्रविधान किया गया है।

    अनावश्यक हार्न या प्रतिबंधित क्षेत्र में हार्न बजाने पर पहली बार चेतावनी, बाद में 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना हाेगा। वाहन का बीमा न होने पर पहली बार तीन गुना बीमा आधार प्रीमियम या 5000 रुपये, जो अधिक हो और दोबारा पांच गुना आधार प्रीमियम या 10 हजार रुपये, जो अधिक हो, जुर्माना लगाया जाएगा।

    अब सड़क की खराब डिजाइन व निर्माण पर भी जवाबदेही तय की गई है। सड़क मानकों की अनदेखी से मृत्यु या दिव्यांगता होने पर संबंधित प्राधिकरण, ठेकेदार, सलाहकार या रियायतग्राही पर 50 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान किया गया है।

    विशेष यह कि मुआवजा मामलों के निस्तारण की समयसीमा तय की गई है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को आवेदन प्राप्त होने के 12 महीने के भीतर मामले के निस्तारण का प्रयास करना होगा। देरी होने पर कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा।

    साथ ही बिना परमिट वाहन संचालन पर बदलाव किया गया है। बिना परमिट व्यावसायिक वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार 10 हजार रुपये और इसके बाद उल्लंघन पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, नेशनल हाईवे से जुड़ेंगी राज्य की 4 प्रमुख सड़कें