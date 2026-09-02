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विकास और निवेश का नया केंद्र बना उत्तराखंड, MSME, स्टार्टअप और पर्यटन के लिए नई नीतियां लागू

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Updated: Wed, 02 Sep 2026 02:53 PM (IST)

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री धामी के प्रशासन में उत्तराखंड विकास और निवेश का नया केंद्र बन गया है। ...और पढ़ें

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HighLights

  1. उत्तराखंड विकास और निवेश का नया केंद्र बना।

  2. MSME, स्टार्टअप, पर्यटन के लिए नई नीतियां लागू।

  3. वित्तीय प्रोत्साहन और संस्थागत सहयोग प्रदान किया जा रहा।

डिजिटल टीम, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रभावी प्रशासन में उत्तराखंड तेजी से विकास और निवेश के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार ने नीतिगत सुधारों, वित्तीय प्रोत्साहनों और संस्थागत सहयोग के बल पर राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), स्टार्टअप और पर्यटन क्षेत्र के लिए एक मजबूत व अल माहौल तैयार किया है।

एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए नई रणनीति

उत्तराखंड सरकार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य को स्टार्टअप, हरित उद्योग और गुणवत्तापूर्ण निर्माण का वैश्विक हब बनाना है।

अर्थव्यवस्था की रीढ़: एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन, स्थानीय उद्यमिता और मूल्य संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 
 
जीआई टैगिंग व ओडीओपी: 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' और 'वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स' जैसी पहलों से राज्य के विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान और नया बाजार मिल रहा है।

संस्थागत मजबूती: जिला उद्योग केंद्रों को आधुनिक बनाया जा रहा है और 'सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम' के जरिए सभी जरूरी मंजूरियां एक ही जगह दी जा रही हैं।

वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी व्यवस्था

नई एमएसएमई नीति के तहत उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय सुविधाएं दी जा रही हैं।

स्टांप ड्यूटी: स्टार्टअप्स को स्टांप ड्यूटी पर 100% तक प्रतिपूर्ति।
कैपिटल सब्सिडी: प्लांट व मशीनरी पर 50% तक की पूंजीगत सब्सिडी।
ब्याज सब्सिडी: श्रेणी के आधार पर ₹21 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी।
बिजली शुल्क में छूट: 500 किलोवाट तक स्वीकृत लोड वाले नए उद्योगों को 5 साल तक बिजली शुल्क में प्रतिपूर्ति।
समावेशी विकास: एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 5% सब्सिडी।
गुणवत्ता प्रोत्साहन: 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' (ZED) प्रमाणीकरण के तहत गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज श्रेणियों में ₹75,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता।

पर्यटन क्षेत्र के लिए जारी की नई नीति

उत्तराखंड की प्राकृतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए भी नई नीति जारी की है।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या: वर्ष 2014 में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 2.2 करोड़ थी, जो 2019 में बढ़कर 3.9 करोड़ हो गई।

वित्तीय सुविधाएं: पात्र पर्यटन इकाइयों, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र, होटल और एग्रो-टूरिज्म परियोजनाओं को पूंजीगत सब्सिडी और विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निवेशक सम्मेलन के दौरान हुए समझौते अब तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। मजबूत बुनियादी ढांचे और शांतिपूर्ण वातावरण के साथ उत्तराखंड निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है।
"मैं उत्तराखंड सरकार को नीतिगत प्रयासों, पर्यटन तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रगति के लिए बधाई देता हूं। बुनियादी ढांचे के विकास और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।"

— नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री 