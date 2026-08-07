उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों तक बढ़ेगा NCC का दायरा, सीएम धामी ने की एनसीसी के DG से मुलाकात

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों के अधिकाधिक युवाओं को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) से जोड़ने की दिशा में पहल तेज हो गई है। नई दिल्ली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स के बीच हुई बैठक में राज्य में नई एनसीसी इकाइयों के गठन, आधुनिक प्रशिक्षण ढांचे के विकास और प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इन सभी पहलों को राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया।

नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में गुरुवार को हुई बैठक के दौरान एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को एनसीसी से जोड़ने के लिए संगठन का विस्तार आवश्यक है। इसके लिए नई एनसीसी इकाइयों की स्थापना के साथ आधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना विकसित करने और प्रशिक्षण सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने राज्य में प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की रूपरेखा से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया।