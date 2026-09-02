उत्तराखंड के 10 जिलों में आपदा ने बिगाड़ी पेयजल व्यवस्था की चाल, मानसून में अब तक 1558 योजनाएं क्षतिग्रस्त

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के 10 जिलों में मानसून की तेज वर्षा ने पेयजल व्यवस्था की चाल बिगाड़ी है। एक जुलाई से अब तक राज्यभर में 1558 पेयजल योजनाएं आपदा में क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें सर्वाधिक 521 देहरादून, जबकि सबसे कम तीन योजनाएं रुद्रप्रयाग जिले की हैं।

उत्तराखंड जल संस्थान ने 363.52 लाख रुपये खर्च कर सभी क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया है, लेकिन इनकी स्थायी मरम्मत के लिए 2791.09 लाख रुपये की आवश्यकता है। संस्थान की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्षा, भूस्खलन, मलबा और नदी-नालों के उफान के कारण इन पेयजल योजनाओं की पाइपलाइनों समेत अन्य ढांचों को क्षति पहुंची है। शासन से आग्रह किया गया है कि इन योजनाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए बजट की उपलब्धता कराई जाए।