उत्तराखंड में वर्षा और भूस्खलन ने बढ़ाई परेशानी, नेपाल बॉर्डर से लगे गांवों का टूटा संपर्क

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में वर्षा व भूस्खलन ने परेशानी बढ़ाई हुई है। चंपावत में नेपाला सीमा तक जाने वाला टनकपुर-जौलजीबी मार्ग को भूस्खलन से भारी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन इतना जबरदस्त था कि मलबा दूसरी ओर काली नदी तक पहुंच गया है। इसके चलते नेपाल सीमा से लगे भारतीय गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है।

चमोली में बदरीनाथ राजमार्ग विष्णुप्रयाग और मारवाड़ी क्षेत्र के बीच भूस्खलन के कारण खतरनाक हो गया है। जिले के नंदानगर-सुतोल टैक्सी स्टैंड के पास पहाड़ी से गिरे मलबे से दो वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पिथौरागढ़ में बुधवार को भूस्खलन से अवरुद्ध कैलास मानसरोवर यात्रा राजमार्ग (टनकपुर-लिपुलेख) को गुरुवार दोपहर दो बजे वाहनों की आवाजाही के लिए खोला जा सका। चमोली में बदरीनाथ राजमार्ग मारवाड़ी पुल के पास धंसने व मलबा आने से सुबह करीब चार घंटे बाधित रहा। फिलहाल राजमार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही ही हो रही है। राजमार्ग बाधित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।