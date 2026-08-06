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    सीएम धामी के कुशल प्रबंधन का असर, उत्तराखंड में सुरक्षित और सुचारु रूप से चल रही है कांवड़ यात्रा

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 08:35 PM (GMT+05:30)

    उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारु रूप से चल रही है। अब तक 2 करोड़ 19 लाख से अधिक शिवभक्त ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा सुचारु और सुरक्षित।

    2. 2.19 करोड़ से अधिक शिवभक्तों ने गंगाजल लेकर प्रस्थान किया।

    3. राज्य सरकार की व्यापक व्यवस्थाओं की श्रद्धालुओं द्वारा सराहना।

    डिजिटल डेस्क, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व एवं राज्य सरकार की प्रभावी व्यवस्थाओं के कारण उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित, सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता तथा कानून-व्यवस्था के लिए किए गए व्यापक प्रबंधों का सकारात्मक परिणाम यह है कि अब तक 2 करोड़ 19 लाख 70 हजार से अधिक शिवभक्त पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर सकुशल प्रस्थान कर चुके हैं। वहीं 06 अगस्त 2026 को सायं 6 बजे तक एक ही दिन में 39 लाख 15 हजार कांवड़ यात्री गंगाजल लेकर लौटे।

    प्रदेशभर में कांवड़ यात्रियों के लिए निर्बाध यातायात, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि लाखों शिवभक्त शांतिपूर्ण, सुरक्षित और तेज़ी से अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं तथा राज्य सरकार की व्यवस्थाओं की खुले मन से सराहना कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सेवा का महापर्व है। उन्होंने सभी कांवड़ यात्रियों, शिवभक्तों, स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है।

    मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सहयोग, समन्वय और अनुशासन से कांवड़ यात्रा 2026 का सफल एवं सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होगा तथा उत्तराखंड एक बार फिर उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और अतिथि सत्कार की अपनी गौरवशाली परंपरा को सशक्त रूप से स्थापित करेगा।

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