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नेपाल में आई तबाही के बाद उत्तराखंड सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 1070 पर कर सकते हैं कॉल

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:27 PM (IST)

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नेपाल में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के माध्यम से फंसे हुए लोगों या उनसे संबंधित जानकारी साझा की जा सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. नेपाल में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़।

  2. उत्तराखंड सरकार ने नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन जारी की।

  3. देहरादून आपातकालीन केंद्र से संपर्क करें, टोल फ्री 1070।

जागरण संवाददाता, देहरादून। नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ से हुई जन-धन की क्षति को देखते हुए उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) ने उत्तराखण्ड के नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

यदि कोई उत्तराखण्ड का नागरिक नेपाल के प्रभावित क्षेत्र में फंसा हुआ है अथवा कोई किसी व्यक्ति के संबंध में कोई जानकारी साझा करना चाहता है, तो राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून के इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून के हेल्पलाइन नंबर

  • 0135-2710334, 2710335
  • 2664314, 2664315, 2664316
  • 8218867005

इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1070 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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