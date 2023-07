Dehradun News: उत्तराखंड दौरे पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम; कहा- आगामी चुनाव में फिर से परचम लहराएगी भाजपा

भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के चलते आगामी चुनाव में भाजपा एक बार फिर से परचम लहरायेगी। देश भर में चल रहे महासंपर्क अभियान के दौरान आम जनता ने सरकार की योजनाओं को सराहा है।

प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि आगामी चुनाव में फिर से परचम लहराएगी भाजपा

संवाद सहयोगी, डोईवाला: भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के चलते आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर से परचम लहरायेगी। आम जनता ने सरकार की योजनाओं को सराहा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर देश भर में चल रहे महासंपर्क अभियान के दौरान आम जनता ने सरकार की योजनाओं को सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व में बढ़ते हुए वर्चस्व से एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। यह बात उन्होंने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान देहरादून एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जौलीग्रांट में स्वागत के दौरान कही। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री राजेंद्र तड़ियाल के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर ऋषिकेश महापौर अनीता ममगाई, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर, जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा, जिला महामंत्री राजेंद्र तडियाल, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र नेगी, मीडिया प्रभारी भारत गुप्ता, आदेश पवार, मंगल रौथान, कृष्णा राठौर, नरेंद्र रावत, महावीर सिंह बिष्ट, सुखदेव फर्सवाण, अरविंद सैनी, प्रभात चौधरी, श्यामवीर सिंह, सुबोध नौटियाल आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

