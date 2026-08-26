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उत्तराखंड में छह अफसरों के दायित्व में फेरबदल, तीन IAS भी शामिल

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:19 AM (IST)

उत्तराखंड में मंगलवार देर रात तीन आईएएस सहित छह अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया गया है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में मंगलवार देर रात आईएएस समेत कई अफसरों के कार्यभार में बदलाव हुआ है।

इसमें तीन आईएएस समेत छह अधिकारी शामिल हैं। अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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