उत्तराखंड में छह अफसरों के दायित्व में फेरबदल, तीन IAS भी शामिल

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में मंगलवार देर रात आईएएस समेत कई अफसरों के कार्यभार में बदलाव हुआ है।

इसमें तीन आईएएस समेत छह अधिकारी शामिल हैं। अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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