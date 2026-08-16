'हाउस ऑफ हिमालयाज' में दोगुने होंगे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद, जिलों से मांगा गया ब्योरा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया में पहचान दिलाने को प्रारंभ किए गए राज्य के अंब्रेला ब्रांड 'हाउस ऑफ हिमालयाज' का दायरा अब बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में इसके अंतर्गत 75 स्थानीय उत्पाद शामिल हैं। सरकार, इनकी संख्या दोगुनी करने की तैयारी में है। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग ने सभी जिलों से प्रमुख और विशिष्ट स्थानीय उत्पादों का ब्योरा मांगा है।

ग्राम्य विकास विभाग ने जिलों को ऐसे उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है, जिनमें स्थानीय स्तर पर उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं होने के साथ ही बाजार में मांग पैदा करने की क्षमता हो। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का निदेशालय और शासन स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। गुणवत्ता, स्थानीय विशेषता, उत्पादन क्षमता और बाजार की संभावनाओं जैसे विभिन्न पहलुओं पर खरा उतरने वाले नए उत्पादों को 'हाउस ऑफ हिमालयाज' में शामिल किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को मिल रहा बाजार हाउस ऑफ हिमालयाज' के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिल रहा है। जनवरी 2025 से अब तक छह करोड़ से अधिक के उत्पादों की बिक्री इसका उदाहरण है।

इस अंब्रेला ब्रांड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के साथ ही स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को मजबूत करना है। उत्पादों की संख्या बढऩे से राज्य के अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण उद्यमी और उत्पादक लाभान्वित होंगे।