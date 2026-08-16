'हाउस ऑफ हिमालयाज' में दोगुने होंगे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद, जिलों से मांगा गया ब्योरा
उत्तराखंड के अंब्रेला ब्रांड 'हाउस ऑफ हिमालयाज' में अब स्थानीय उत्पादों की संख्या दोगुनी की जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग ने सभी जिलों से विशिष्ट उत्पादों का ब्योरा मांगा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके।
HighLights
हाउस ऑफ हिमालयाज में उत्पादों की संख्या दोगुनी होगी।
ग्राम्य विकास विभाग ने जिलों से उत्पादों का ब्योरा मांगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया में पहचान दिलाने को प्रारंभ किए गए राज्य के अंब्रेला ब्रांड 'हाउस ऑफ हिमालयाज' का दायरा अब बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में इसके अंतर्गत 75 स्थानीय उत्पाद शामिल हैं। सरकार, इनकी संख्या दोगुनी करने की तैयारी में है। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग ने सभी जिलों से प्रमुख और विशिष्ट स्थानीय उत्पादों का ब्योरा मांगा है।
ग्राम्य विकास विभाग ने जिलों को ऐसे उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है, जिनमें स्थानीय स्तर पर उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं होने के साथ ही बाजार में मांग पैदा करने की क्षमता हो।
जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का निदेशालय और शासन स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। गुणवत्ता, स्थानीय विशेषता, उत्पादन क्षमता और बाजार की संभावनाओं जैसे विभिन्न पहलुओं पर खरा उतरने वाले नए उत्पादों को 'हाउस ऑफ हिमालयाज' में शामिल किया जाएगा।
स्थानीय उत्पादों को मिल रहा बाजार
हाउस ऑफ हिमालयाज' के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिल रहा है। जनवरी 2025 से अब तक छह करोड़ से अधिक के उत्पादों की बिक्री इसका उदाहरण है।
इस अंब्रेला ब्रांड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के साथ ही स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को मजबूत करना है। उत्पादों की संख्या बढऩे से राज्य के अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण उद्यमी और उत्पादक लाभान्वित होंगे।
जिलों की पहचान होगी ब्रांड की ताकत
विभाग का जोर प्रत्येक जिले की विशिष्टता को सामने लाने पर है। पर्वतीय क्षेत्रों में तैयार होने वाले कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय उत्पादों को बाजार की जरूरत के अनुरूप विकसित कर ब्रांड से जोड़ा जा सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को व्यापक बाजार मिलने के साथ उत्पादकों की आय भी बढ़ेगी।
अपर सचिव ग्राम्य विकास एवं हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी की प्रबंध निदेशक झरना कमठान के अनुसार जिलों से प्रस्ताव मिलने के बाद उनका परीक्षण कर चयनित उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से 'हाउस ऑफ हिमालयाज' में शामिल किया जाएगा।
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