Uttarakhand Horse Trading Case: हरीश रावत, हरक सिंह व विधायक मदन बिष्ट के वकील कोर्ट में पेश, मिली अगली तारीख

Uttarakhand Horse Trading Case: कोर्ट में पेश हुए हरीश रावत, हरक सिंह व विधायक मदन बिष्ट के वकील

टीम जागरण, देहरादून: Uttarakhand Horse Trading Case: स्‍टिंग मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक मदन बिष्ट के अधिवक्ता सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। मंगलवार को हरीश रावत और विधायक मदन बिष्ट के अधिवक्ता विवेक गुप्ता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के अधिवक्ता एसएस रावत कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान सीबीआइ स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की कोर्ट ने 15 जुलाई तारीख तय की। अब वॉइस सेंपल को लेकर 15 जुलाई को सभी को अपना जवाब देना होगा। वॉइस सेंपल लेने के लिए विधायक उमेश शर्मा, मदन बिष्ट, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को सीबीआइ ने नोटिस भेजा था। कोर्ट के समन में स्वयं या अधिवक्ता के पेश होने के आदेश जारी हुए थे।

Edited By: Nirmala Bohra