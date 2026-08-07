उत्तराखंड में झमाझम बारिश, हरिद्वार में सबसे अधिक 65.8 मिमी वर्षा

जागरण संवाददाता, देहरादून। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में झमाझम बारिश हुई। बारिश के आंकड़ों के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा हरिद्वार जिले में 65.8 मिमी रिकार्ड की गई, जो सामान्य 18.6 मिमी की तुलना में 254 प्रतिशत अधिक है।

राजधानी देहरादून में भी बीते 24 घंटों के दौरान 41.9 मिमी वर्षा हुई, जबकि यहां सामान्य वर्षा 20.4 मिमी मानी जाती है। इस तरह देहरादून में सामान्य से 106 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।

रुद्रप्रयाग में 42.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 114 प्रतिशत अधिक है। बागेश्वर में 37.2 मिमी और चमोली में 37.1 मिमी बारिश हुई, जहां सामान्य वर्षा की तुलना में क्रमशः 432 और 480 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकार्ड की गई। टिहरी में 32.3 मिमी, नैनीताल में 31.8 मिमी, उत्तरकाशी में 25.7 मिमी तथा पौड़ी में 25 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सभी जिलों में सामान्य से अधिक रही।

वहीं अल्मोड़ा में 7.9 मिमी तथा पिथौरागढ़ में 16.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इन दोनों जिलों में बारिश सामान्य के आसपास रही। दूसरी ओर चंपावत और ऊधम सिंह नगर ऐसे जिले रहे, जहां सामान्य से कम वर्षा रिकार्ड की गई।

खबरें और भी







चंपावत में केवल 2.4 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से 84 प्रतिशत कम रही, जबकि ऊधम सिंह नगर में 11.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 15 प्रतिशत कम है। राज्य में औसत वर्षा सामान्य से 111 प्रतिशत अधिक रही, जो मानसून की सक्रियता को दर्शाती है।