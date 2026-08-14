Uttarakhand Rain Alert: पहाड़ों में आज भारी बारिश, पिथौरागढ़-नैनीताल समेत कई जिलों में चेतावनी

जागरण संवाददाता, देहरादून। (Uttarakhand Rain Forecast)दो दिन उमस भरी गर्मी के बाद शुक्रवार को दोबारा करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश (Uttarakhand Rain Today) और गरज-चमक के साथ बौछारों का पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है।

इन जिलों में स्थानीय स्तर पर अचानक तेज बारिश होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के कारण सड़क मार्ग प्रभावित होने, भूस्खलन और यातायात बाधित होने की आशंका भी बनी हुई है।