उत्तराखंड में दोबारा सक्रिय होगा मानसून, चार जिलों के लिए अगले कुछ घंटे भारी

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो दिन की राहत के बाद रविवार से मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है।

अगले तीन घंटों में राज्य के चार जिलों के लिए भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट दोपहर 1:14 बजे से शाम 4:14 बजे तक के लिए जारी किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में कुछ जगहों पर ऋषिकेश, घनसाली, मसूरी, रामनगर, भीमताल तथा आस-पास के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ अलग-अलग जगहों पर बिजली कड़कने या तेज बारिश के साथ आंधी-तूफ़ान आने की संभावना है।

बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में ऑरेंज अलर्ट बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों, पर्यटकों और आम लोगों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की गई है।