देहरादून: स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, वाहन चालक बनेंगे कनिष्ठ सहायक, 49 पदों पर होगी पदोन्नति

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह घ के कर्मचारियों के साथ वाहन चालकों के लिए भी कनिष्ठ सहायक बनने का रास्ता खुल गया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कनिष्ठ सहायक के 49 रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए आवेदन मांगे हैं। सात अगस्त को जारी आदेश के तहत सभी जनपदों से पात्र कर्मचारियों के आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांगे गए हैं।

पदोन्नति में हाईस्कूल उत्तीर्ण समूह घ के कर्मचारियों के लिए 15 प्रतिशत कोटे में 29 पद, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण समूह घ के कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत कोटे में 10 पद और हाईस्कूल-इंटरमीडिएट उत्तीर्ण वाहन चालकों के लिए पांच प्रतिशत कोटे में 10 पद निर्धारित हैं।