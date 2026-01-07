Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड में School Timing को लेकर बड़ा फैसला, अब सुबह इतने बजे खुलेंगे सभी स्‍कूल

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:37 PM (IST)

    उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (एससीएफ) को मंजूरी मिली है। अब सभी सरकारी विद्यालय सुबह 8:50 बजे से दोप ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अब साल में कम से कम 220 दिन खुले रहेंगे स्कूल, साढ़े छह घंटे होगी पढ़ाई. Concept Photo

    राज्य ब्यूरो, देहरादून । उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (एससीएफ) की अनुशंसा के तहत राज्यभर के सरकारी विद्यालयों की समयसारिणी एक समान करने का फैसला किया है।

    इसके अनुसार अब शीतकालीन और ग्रीष्मकाल में विद्यालयों के खुलने-बंद होने के समय में कोई अंतर नहीं रहेगा। नये प्रविधानों के तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालय सुबह 8.50 बजे खुलेंगे और दोपहर 3.15 बजे छुट्टी होगी। विद्यालयों में प्रतिदिन सुबह 25 मिनट की प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी, जबकि दोपहर में 40 मिनट का इंटरनल अवकाश निर्धारित किया गया है। यह निर्णय बुधवार को एससीईआरटी सभागार में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता एससीईआरटी की निदेशक ने की।

    नई पाठ्यचर्या व्यवस्था के तहत अब शैक्षणिक सत्र में अनिवार्य रूप से कम से कम 220 शिक्षण दिवस सुनिश्चित किए गए हैं। इसके चलते शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दीर्घ अवकाशों में कटौती करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। नई समयसारिणी शीतकालीन अवकाश के बाद कुछ विद्यालय में माडल के रूप में 16 जनवरी से आरंभ किया जा रहा है।

    वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश सरकारी विद्यालयों में औसतन 200 दिन भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (एनईपी-2020) के अनुसार न्यूनतम 220 कार्यदिवस आवश्यक हैं।
    बैठक में एससीईआरटी के अपर निदेशक पदमेंद्र सकलानी, सीमेट के विशेषज्ञ डॉ. मोहन बिष्ट, डॉ अंकित जोशी, डॉ रमेश बड़ोनी सहित माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने विचार रखे। अधिकारियों का मानना है कि नई समयसारिणी और पाठ्यचर्या व्यवस्था से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता, अनुशासन और एकरूपता में सुधार होगा।

    इसके अलावा बैठक में यह भी तय किया गया कि कक्षा 11 से छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी। इससे विद्यार्थी अपनी अभिरुचि और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अध्ययन कर सकेंगे। अभी तक ग्रीष्मकालीन समय सारणी के अनुसार विद्यालय सुबह 9.15 पर खुलते हैं और 3.30 बजे छुट्टी होती है।

    एससीईआरटी की निदेशक बंदना गर्ब्याल ने संपर्क करने पर बताया कि एनईपी के तहत प्रतिदिन न्यूनतम छह घंटे 25 मिनट का कार्यदिवस तय किया गया है, जो विद्यालयों की कार्य संस्कृति और शैक्षणिक प्रक्रियाओं में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा।

    यह भी पढ़ें- कड़ाके की ठंड से राहत: कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल 7-10 जनवरी तक बंद, 9-12 की कक्षाएं 10 बजे से

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद, 9वीं से 12वीं की क्लासेज का बदला समय