शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को धामी सरकार का तोहफा, पेंशन ₹3000 से बढ़कर हुई ₹5500
उत्तराखंड सरकार ने राज्य गठन के शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹5,500 करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को शहीदों के प्रति सरकार की कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक बताया है, जिससे परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा।
HighLights
शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की मासिक पेंशन बढ़ी।
पेंशन राशि ₹3,000 से बढ़कर ₹5,500 हुई।
मुख्यमंत्री धामी ने इसे शहीदों का सम्मान बताया।
राज्य सरकार का यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है और उन परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करता है जिन्होंने राज्य की नींव रखने के लिए अपने प्रियजनों को खो दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को शहीदों के प्रति सरकार की कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक बताया है।
शहीदों का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री धामी
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम उनके बलिदान, संघर्ष और शहादत के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसी भावना के अनुरूप, हमने शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की मासिक पेंशन राशि को ₹3,000 से बढ़ाकर ₹5,500 करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार शहीदों के सपनों के अनुरूप एक समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और उनके परिवारों का ख्याल रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
आश्रितों ने जताया आभार, कहा- सरकार ने समझा हमारा दर्द
एक अन्य शहीद की पत्नी ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि पेंशन की राशि बहुत कम थी, जिससे बुजुर्ग आश्रितों के लिए दवा-पानी का खर्च निकालना भी मुश्किल होता था। मुख्यमंत्री के इस फैसले से हमें बड़ी राहत मिली है। सरकार ने शहीदों के परिवारों को सम्मान देकर एक अच्छा संदेश दिया है।
राज्य गठन की भावनाओं का सम्मान