करवाचौथ पर उत्तराखंड सरकार की सौगात, महिला कार्मिकों का रहेगा अवकाश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। करवाचौथ पर उत्तराखंड की महिलाओं को राज्य सरकार ने सौगात दी है। गुरुवार को करवाचौथ पर महिला कार्मिकों का अवकाश रहेगा। धामी सरकार की इस घोषणा के बाद महिलाओं में खुशी का माहौल है।

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