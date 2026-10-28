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करवाचौथ पर उत्तराखंड सरकार की सौगात, महिला कार्मिकों का रहेगा अवकाश

By vikas gusain Edited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 28 Oct 2026 12:30 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2026 12:31 PM (IST)

उत्तराखंड सरकार ने करवाचौथ पर महिला कर्मचारियों को अवकाश की सौगात दी है। गुरुवार को यह अवकाश रहेगा, जिससे महिलाएं त्योहार मना सकेंगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फाइल फोटो

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फाइल फोटो

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। करवाचौथ पर उत्तराखंड की महिलाओं को राज्य सरकार ने सौगात दी है। गुरुवार को करवाचौथ पर महिला कार्मिकों का अवकाश रहेगा। धामी सरकार की इस घोषणा के बाद महिलाओं में खुशी का माहौल है। 

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