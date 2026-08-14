उत्तराखंड के राज्यपाल का कुलपतियों को संदेश, बोले- युवाओं को सही दिशा देना विश्वविद्यालयों के समक्ष बड़ी चुनौती

राज्य ब्यूरो, देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने कहा कि विश्वविद्यालयों के सामने युवाओं को सही दिशा देने की बड़ी चुनौती है। विद्यार्थियों को केवल डिग्री देने के बजाय उन्हें रोजगार, उद्योग, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना होगा।

गुरुवार को लोक भवन में उन्होंने स्व वित्तपोषित (निजी) विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में यह बात कही। बैठक में 14 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान नई शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। युवाओं को नशे जैसी चुनौतियों से दूर रखने के लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ नैतिक मूल्यों, संस्कार, परंपराओं और चरित्र निर्माण पर भी ध्यान दिया जाए।