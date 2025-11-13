उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी होगी दूर, मिलेंगे 287 डाक्टर, इस दिन से शुरू होगी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी जल्द पूरी होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को 287 नये चिकित्सक मिलने वाले हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू होगी, जबकि अंतिम तिथि 10 दिसंबर निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनमें 231 पद सीधी भर्ती के स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने साधारण ग्रेड के कुल 287 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। इनमें 231 पद सीधी भर्ती और 56 बैकलाग के तहत शामिल हैं।

अनारक्षित वर्ग के हैं 141 पद चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों में अनारक्षित वर्ग के 141, अनुसूचित जाति के 70, अनुसूचित जनजाति के 11, ओबीसी के 38 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 27 पद शामिल हैं।