उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी होगी दूर, मिलेंगे 287 डाक्टर, इस दिन से शुरू होगी प्रक्रिया
उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी जल्द ही दूर होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को 287 नए चिकित्सक मिलने वाले हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो 20 नवंबर से शुरू होंगे। चयनित चिकित्सकों की पहली तैनाती दूरस्थ क्षेत्रों में की जाएगी, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी जल्द पूरी होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को 287 नये चिकित्सक मिलने वाले हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू होगी, जबकि अंतिम तिथि 10 दिसंबर निर्धारित की गई है।
इनमें 231 पद सीधी भर्ती के
स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने साधारण ग्रेड के कुल 287 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। इनमें 231 पद सीधी भर्ती और 56 बैकलाग के तहत शामिल हैं।
अनारक्षित वर्ग के हैं 141 पद
चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों में अनारक्षित वर्ग के 141, अनुसूचित जाति के 70, अनुसूचित जनजाति के 11, ओबीसी के 38 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 27 पद शामिल हैं।
पहली तैनाती होगी दूरस्थ
चयनित चिकित्सकों की पहली तैनाती दूरस्थ चिकित्सालयों में की जाएगी, ताकि ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिल सके।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर रही है। 287 नये चिकित्सकों की नियुक्ति से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी।
