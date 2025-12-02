राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पांचवां व छठां वेतनमान ले रहे सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों के महंगाई भत्ता की दर बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

महंगाई भत्ते को बढ़ाने की दी स्वीकृति

इसके साथ ही उन्होंने सातवां वेतनमान ले रहे सार्वजनिक निकायों के कार्मिकों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की भी स्वीकृति दी है।

एक जुलाई 2025 से मिलेगा लाभ

प्रदेश में जिन सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में पांचवां वेतनमान वेतनमान लागू है, वहां के कार्मिकों को अब एक जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 436 प्रतिशत से बढ़कर 474 प्रतिशत मिलेगा।

मिलेगा 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता

जिन सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में छठवां वेतनमान लागू है, वहां के कार्मिकों को एक जुलाई से 252 के स्थान पर 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

सातवां वेतनमान में 58 प्रतिशत डीए

इसके अलावा जिन सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में सातवां वेतनमान लागू हैं, उनके कार्मिकों व पेंशनरों को अब 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें- Haridwar: किसानों ने सीएम को गन्ना भेंटकर दी किसान पुत्र की उपाधि, धामी बोले- यूपी से अधिक रखा गन्ना मूल्य

यह भी पढ़ें- Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, ABVP के विचार और संकल्प देश के विकास में मील का पत्थर

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड @25 लुकिंग बैक-लुकिंग फारवर्ड पुस्तक का मुख्यमंत्री धामी ने किया विमोचन

यह भी पढ़ें- देहरादून में 13-15 दिसंबर को होगा जनसंपर्क का राष्ट्रीय अधिवेशन, सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट कर दिया निमंत्रण