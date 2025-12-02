Language
    उत्तराखंड में निकाय कार्मिकों की बल्‍ले-बल्‍ले, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

    By Vikas Gusain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। पांचवां वेतनमान वालों के लिए महंगाई भत ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पांचवां व छठां वेतनमान ले रहे सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों के महंगाई भत्ता की दर बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    महंगाई भत्ते को बढ़ाने की दी स्वीकृति

    इसके साथ ही उन्होंने सातवां वेतनमान ले रहे सार्वजनिक निकायों के कार्मिकों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की भी स्वीकृति दी है।

    एक जुलाई 2025 से मिलेगा लाभ

    प्रदेश में जिन सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में पांचवां वेतनमान वेतनमान लागू है, वहां के कार्मिकों को अब एक जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 436 प्रतिशत से बढ़कर 474 प्रतिशत मिलेगा।

    मिलेगा 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता 

    जिन सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में छठवां वेतनमान लागू है, वहां के कार्मिकों को एक जुलाई से 252 के स्थान पर 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

    सातवां वेतनमान में 58 प्रतिशत डीए

    इसके अलावा जिन सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में सातवां वेतनमान लागू हैं, उनके कार्मिकों व पेंशनरों को अब 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

