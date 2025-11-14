Language
    इंटरपोल की मदद से उत्तराखंड का भगोड़ा दुबई से गिरफ्तार, आरोपित पर था 50 हजार रुपये का इनाम

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:53 PM (IST)

    दुबई में छिपे जगदीश पुनेठा को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया। उस पर निवेश योजनाओं में धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें उसने करोड़ों रुपये की ठगी की। सीबीसीआइडी और पिथौरागढ़ पुलिस उसे दुबई से उत्तराखंड ले आई है। पुनेठा पर 50 हजार रुपये का इनाम था।

    आरोपित जगदीश पुनेठा।

    जागरण संवाददाता,देहरादून: निवेश की फर्जी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले जगदीश पुनेठा निवासी सिलपाटा, थाना एवं जिला पिथौरागढ़ को दुबई से गिरफ्तार किया है।

    सीबीसीआइडी और पिथौरागढ़ जिले की पुलिस आरोपित को दुबई से उत्तराखंड लेकर आई। आरोपित पर 50 हजार रुपये इनाम था और पुनेठा के दुबई में छिपे होने की पुष्टि होने पर सीबीसीआइडी ने सीबीआइ के माध्यम से इंटरपोल से समन्वय स्थापित कर रेड कार्नर नोटिस जारी कराया था।

    अपर पुलिस महानिदेशक डा. वी मुरुगेशन ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित जगदीश पुनेठा को दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है।

    आरोपित पर निवेश की विभिन्न फर्जी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने, संगठित गिरोह बनाकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने तथा अनेक आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहने के गंभीर आरोप हैं।

    शिकायतकर्ता लीलाधर पाटनी, निवासी पिथौरागढ़ ने आरोपित जगदीश पुनेठा, ललित पुनेठा, चन्द्र प्रकाश पुनेठा तीनों निवासी सिलपाटा, पिथौरागढ़ और पंकज शर्मा निवासी झारखंड के विरुद्ध निवेश का झांसा देकर आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने पर कोतवाली पिथौरागढ़ में वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज कराया।

    विवेचना के दौरान ललित पुनेठा एवं पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जबकि फरार जगदीश पुनेठा के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की गई व चार जुलाई 2024 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

    आरोपित जगदीश पुनेठा के विरुद्ध शेयर बाजार, निर्मल बंग कमोडिटी, रायल पैंथर प्राइवेट लिमिटेड, मात्रछाया आभूषण प्राइवेट लिमिटेड आदि में निवेश कराने के नाम पर अनेक लोगों से धोखाधड़ी के मामले थाना पिथौरागढ़ एवं थाना जाजरदेवल में पंजीकृत हैं। इसी तरह संगठित गिरोह बनाकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने पर 16 जनवरी 2023 को गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।

