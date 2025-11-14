इंटरपोल की मदद से उत्तराखंड का भगोड़ा दुबई से गिरफ्तार, आरोपित पर था 50 हजार रुपये का इनाम

जागरण संवाददाता,देहरादून: निवेश की फर्जी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले जगदीश पुनेठा निवासी सिलपाटा, थाना एवं जिला पिथौरागढ़ को दुबई से गिरफ्तार किया है। सीबीसीआइडी और पिथौरागढ़ जिले की पुलिस आरोपित को दुबई से उत्तराखंड लेकर आई। आरोपित पर 50 हजार रुपये इनाम था और पुनेठा के दुबई में छिपे होने की पुष्टि होने पर सीबीसीआइडी ने सीबीआइ के माध्यम से इंटरपोल से समन्वय स्थापित कर रेड कार्नर नोटिस जारी कराया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपर पुलिस महानिदेशक डा. वी मुरुगेशन ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित जगदीश पुनेठा को दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। आरोपित पर निवेश की विभिन्न फर्जी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने, संगठित गिरोह बनाकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने तथा अनेक आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त रहने के गंभीर आरोप हैं। शिकायतकर्ता लीलाधर पाटनी, निवासी पिथौरागढ़ ने आरोपित जगदीश पुनेठा, ललित पुनेठा, चन्द्र प्रकाश पुनेठा तीनों निवासी सिलपाटा, पिथौरागढ़ और पंकज शर्मा निवासी झारखंड के विरुद्ध निवेश का झांसा देकर आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने पर कोतवाली पिथौरागढ़ में वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज कराया।