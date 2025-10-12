Language
    उत्‍तराखंड में चली तबादला एक्‍सप्रेस, चार जिलों के DM बदले

    By Vikas GusainEdited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चमोली, पिथौरागढ़, अल्‍मोड़ा और बागेश्वर जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) का तबादला कर दिया है। 

    चार जिलों के जिलाधिकारी बदले. Concept Photo

    राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। उत्‍तराखंड में आईएएस अधिकारियों के पदभार बदले गए हैं। चार जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। चमोली, पिथौरागढ़, अल्‍मोड़ा और बागेश्वर जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) का तबादला कर दिया है। 

    ये हैं नए डीएम

    • चमोली- गौरव कुमार
    • पिथौरागढ़- आशीष कुमार भटगाई
    • अल्‍मोड़ा- अंशुल सिंह
    • बागेश्वर- आकांक्षा कोडे
     

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

