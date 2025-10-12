उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस, चार जिलों के DM बदले
उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) का तबादला कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के पदभार बदले गए हैं। चार जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) का तबादला कर दिया है।
ये हैं नए डीएम
- चमोली- गौरव कुमार
- पिथौरागढ़- आशीष कुमार भटगाई
- अल्मोड़ा- अंशुल सिंह
- बागेश्वर- आकांक्षा कोडे
