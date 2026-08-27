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अग्निवीरों के रोजगार के लिए उत्तराखंड में बनेगा विशेष सेल, छह पदों को मिली मंजूरी

By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Thu, 27 Aug 2026 04:41 PM (IST)

उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए एक समर्पित सेल के गठन को मंजूरी दी है।

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन समर्पित अग्निवीर रोजगार सेल गठित किया जाएगा। धामी कैबिनेट ने सेल के गठन के साथ छह पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। भाजपा ने इसे देश में अपनी तरह की पहली पहल बताते हुए अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय माडल करार दिया है।

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय कोठियाल ने कहा कि चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उनकी योग्यता, सैन्य अनुभव, कौशल और रुचि के अनुरूप रोजगार से जोड़ना सेल का मुख्य उद्देश्य होगा। इसके लिए सेना, अर्धसैनिक बलों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय किया जाएगा।

सेल अग्निवीरों को सरकारी योजनाओं, बैंकिंग प्रक्रिया और स्वरोजगार की जानकारी देने के साथ आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा। इसके लिए डिजिटल पोर्टल तैयार करने और रोजगार से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की निगरानी की भी योजना है। कौशल वीर योजना, आइटीआइ और अन्य संस्थानों के साथ समन्वय कर अग्निवीरों को मान्य प्रमाणपत्र दिलाने पर भी जोर रहेगा।

कोठियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 जुलाई को देहरादून के कुआंवाला में यूथ फाउंडेशन के युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में सेल बनाने की घोषणा की थी। करीब डेढ़ महीने में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन सेल के काम करने से अग्निवीरों की समस्याओं का त्वरित समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में काम करेगा। कोठियाल ने शहीद सैनिकों की स्मृति में उनके पैतृक गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने के सरकार के निर्णय का भी स्वागत किया।

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