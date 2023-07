Uttarakhand प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत खराब होने पर आरोग्यधाम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत वन मंत्री सुबोध उनियाल व महापौर सुनील उनियाल गामा ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। उन्हें बुखार व हल्के पेट दर्द की शिकायत हुई जिसके बाद उन्हें शाम को आरोग्यधाम अस्पताल लाया गया।

Uttarakhand: पूर्व सीएम त्रिवेंद्र की तबीयत नासाज, अस्पताल में भर्ती

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत खराब होने पर आरोग्यधाम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के वरिष्ठ गेस्ट्रोलाजिस्ट डा. विपुल कंडवाल की निगरानी में उनका इलाज हो रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत, वन मंत्री सुबोध उनियाल व महापौर सुनील उनियाल गामा ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। डा. कंडवाल ने बताया कि पूर्व सीएम की तबियत में सुधार है। अगले एक-दो दिन में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत गत दिवस ही नेपाल से वापस दून लौटे थे। उन्हें बुखार व हल्के पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें शाम को आरोग्यधाम अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डा. कंडवाल ने उनकी जांच की। साथ ही ब्लड सैंपल जांच को लैब भेजे गए। जिसमें उन्हें यूरीन इंफेक्शन होना पाया गया।

Edited By: Nirmala Bohra