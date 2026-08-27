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उच्च शिखरीय क्षेत्रों में इस बार सर्वाधिक धधके जंगल, चिंता बढ़ी

By Kedar Dutt Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Thu, 27 Aug 2026 04:08 PM (IST)

उत्तराखंड के जंगलों में इस बार निचले क्षेत्रों की अपेक्षा उच्च शिखरीय क्षेत्रों में आग की घटनाएं सर्वाधिक हुई हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है।

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केदार दत्त, देहरादून। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील 71.05 प्रतिशत वन भूभाग वाले उत्तराखंड में मानसून के रवानी पकड़ने से पहले जंगलों को आग ने खासा नुकसान पहुंचाया है। इस बार राज्य में निचले क्षेत्रों की अपेक्षा उच्च शिखरीय क्षेत्रों में जंगल सर्वाधिक धधके, जिसने चिंता और चुनौती दोनों बढ़ा दी हैं।

वन विभाग की ओर से जारी जंगल की आग के आंकड़ों को देखें तो इस वर्ष 32 वन प्रभागों (संरक्षित क्षेत्र सहित) में 657 घटनाएं हुई, जिनमें से 476 पर्वतीय क्षेत्र के 10 वन प्रभागों में हुईं। इनमें केदारनाथ, बदरीनाथ, अलकनंदा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चकराता व भूमि संरक्षण पौड़ी प्रभाग शामिल हैं।

वन विभाग अब जंगलों में आग की घटनाओं के कारणों और उनके प्रभावों का आकलन करने में जुट गया है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने पर मंथन शुरू कर दिया गया है। विभाग का जोर संवेदनशील वन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी तंत्र की मजबूती और समय रहते आग पर काबू पाने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर रहेगा। यही नहीं, आग की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर जनसहभागिता बढ़ाने पर भी विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

वन प्रभाग, जिनमें हुई आग की सर्वाधिक घटनाएं

  • प्रभाग, घटनाएं, प्रभावित क्षेत्र
  • केदारनाथ वन्यजीव, 86, 55.46
  • बदरीनाथ, 83, 51.02
  • अलकनंदा भूमि संरक्षण, 51, 44.75
  • पिथौरागढ़, 44, 35.75
  • गढ़वाल, 44, 88.45
  • रुद्रप्रयाग, 40, 27.12
  • उत्तरकाशी, 38, 30.25
  • नई टिहरी, 37, 27.7
  • पौड़ी भूमि संरक्षण, 29, 30.9
  • चकराता, 24, 27.75

राज्य में छह साल में जंगलों में आग की स्थिति

  • वर्ष, घटनाएं, प्रभावित क्षेत्र

  • 2026, 657, 592.75

  • 2025, 268, 310.95

  • 2024, 1276, 1771.665

  • 2023, 773, 933.55

  • 2022, 2186, 3425.05

  • 2021, 2813, 3943.89

    (नोट: घटनाएं संख्या और प्रभावित क्षेत्र हेक्टेयर में)

    • इस वर्ष जंगलों में हुई आग की घटनाओं के कारणों को लेकर संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों से रिपोर्ट ली जा रही है। फिर इनका अध्ययन कर कदम उठाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उच्च शिखरीय क्षेत्रों के आलोक में अध्ययन भी कराया जाएगा।
    - सुशांत पटनायक, मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन