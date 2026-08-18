धामी सरकार की नीतियों से उत्तराखंड के युवाओं के सपनों को मिली नई उड़ान
उत्तराखंड सरकार की दूरदर्शी नीतियों और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य एक वाइब्रेंट स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ₹200 करोड़ का वेंचर फंड और इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे 1500 से अधिक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं।
HighLights
उत्तराखंड वाइब्रेंट स्टार्टअप हब के रूप में तेजी से उभर रहा है।
सरकार ने युवाओं के लिए ₹200 करोड़ का वेंचर फंड स्थापित किया।
राज्य में 1500 से अधिक स्टार्टअप्स सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।
डिजिटल टीम, देहरादून। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वादियों के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड अब देश के मानचित्र पर एक वाइब्रेंट 'स्टार्टअप हब' के रूप में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, सुदृढ़ इकोसिस्टम और युवाओं में उद्यमिता के प्रति बढ़ते उत्साह ने देवभूमि को इनोवेशन और स्वरोजगार का एक नया केंद्र बना दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लगातार मजबूत कर रही है। सरकार का मुख्य फोकस राज्य के युवाओं की प्रतिभा, नवाचार (Innovation) और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे न केवल नौकरी पाने वाले बनें, बल्कि नौकरी देने वाले भी बनें।
धामी सरकार की प्रोत्साहन नीतियां और वित्तीय सहायता
पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए लॉजिस्टिक्स एक बड़ी चुनौती है। सरकार 'यूनिटी मॉल' और डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स को बाजार से जोड़ने और उनके उत्पादों की मार्केटिंग में मदद कर रही है।