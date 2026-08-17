उत्तराखंड में करंट लगने से मां-बेटी की मौत, ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। खदरी में तेज वर्षा के बीच बिजली की तार टूट गई। सड़क पार कर रही मां और बच्ची करंट की चपेट में आ गए। हादसे मौत मां और बच्ची की झुलसने से मौत हो गई। ग्रामीणों में यूपीसीएल में खिलाफ रोष है। इधर, यूपीसीएल के अधिकारियों का दावा है की तार टूट कर नीचे जमा पानी के संपर्क में आ गई। जिससे हादसा हुआ।

खदरी ग्राम प्रधान संगीता थपलियाल ने बताया कि घटना रविवार शाम की है। शिव मंदिर गली निवासी सुमन पत्नी हरपाल जेठुडी अपनी दो वर्षीय बच्ची के साथ मोटा प्लाट स्थित अपनी बहन के घर गई हुई थी। रविवार देर शाम को सुमन तेज वर्षा के बीच अपनी बच्ची के साथ घर जाने के लिए निकली थी। इस दौरान मार्ग में बिजली की तार टूट गई, अंधेरा होने के कारण उसे तार नहीं दिखाई और वे तार के संपर्क में आ गए, जिससे सुमन व उसकी बच्ची को बुरी तरह करंट लग गया और वे बेसुध हालत में पड़ गए।

बताया कि आवाज सुनकर आस-पास के लोग पहुंचे और दोनों को एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने यूपीसीएल एसडीओ रायवाला के अधिकारियों पर उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। कहा कि बिजली की टूटी तार पर करंट चल रहा था लेकिन यूपीसीएल ने लाइन बंद नहीं की। यदि लाइन बंद की होती तो अप्रिय घटना को होने से रोका जा सकता था। ऊर्जा निगम ऋषिकेश के अधिशासी अभियंता शक्ति प्रसाद का कहना है कि तार टूटने के बाद नीचे बह रहे पानी के संपर्क में आयी इस दौरान यह हादसा हो गया।