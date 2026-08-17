उत्तराखंड में करंट लगने से डेढ़ महीने में चार मौत, UPCL के अधिकारियों की लापरवाही पर उठे सवाल
ऋषिकेश और मुनिकीरेती क्षेत्र में डेढ़ महीने में करंट लगने से चार लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे यूपीसीएल के अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जनता के विरोध के बाद दो एसडीओ का तबादला भी हुआ है।
HighLights
डेढ़ महीने में करंट से चार लोगों की मौत।
यूपीसीएल अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल।
जनता के विरोध के बाद दो एसडीओ का तबादला।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश व मुनिकीरेती क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से झुलसकर मौत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले डेढ़ महीने में तीन अलग-अलग घटनाओं में कुल चार मौत हो चुकी हैं।
इसमें यूपीसीएल के अधिकारियों पर उदासीनता बरतने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। लोगों के विरोध के चलते दो एसडीओ स्तर के अधिकारियों पर गाज भी गिर चुकी है। सालों से ऋषिकेश में जमे दो एसडीओ तबादला किया गया था।
एक महीने पहले मुनिकीरेती क्षेत्र में एक व्यक्ति करंट लगने से झुलस गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। क्षेत्रवासियों ने यूपीसीएल के एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया था और मौत के लिए यूपीसीएल के अधिकारियों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया था।
करीब 17 दिन पहले काले की ढाल निवासी प्रदीप की भी करंट लगने से मौत हो गई थी। प्रदीप यूपीसीएल में संविदा पर लाइनमैन के रूप में कार्यरत था। इस घटना के समय भी यूपीसीएल के अधिकारियों पर चालू लाइन में कर्मी को लाइन पर भेजने का गंभीर आरोप लगाया था।
स्वजनों का आरोप था कि पहले भी प्रदीप करंट लगने से झुलस चुका था। उन्होंने निगम अधिकारियों पर कर्मियों की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप भी लगाया था। अब रविवार देर शाम खदरी में बिजली की टूटी तार की चपेट में आने से मां-बच्ची की मौत की घटना ने यूपीसीएल को कार्यशैली को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है।
वहीं, विद्युत उपखंड रायवाला के गुमानीवाला, खैरी खुर्द, रायवाला समेत अनेक क्षेत्रों में ग्रामीण व जनप्रतिनिधि यूपीसीएल के अधिकारियों पर उदासीन कार्यशैली बरतने के आरोप लगाते रहे हैं और कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं।