    Uttarakhand News: बिजली चोरी का हिसाब नहीं साफ, टैरिफ बढ़ा रहा बोझ बेहिसाब

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:43 AM (IST)

    उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा बिजली दरों में 16.23% वृद्धि के प्रस्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। हितधारकों का कहना है कि बिजली चोरी और लाइन लॉस रोककर नुकस ...और पढ़ें

    यूपीसीएल ने बिजली दरों में 16.23 प्रतिशत बढ़ोतरी का रखा प्रस्ताव। जागरण

    अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से बिजली दरों में 16.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश करते ही प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि करीब एक हजार करोड़ के नुकसान की भरपाई बिजली दरों को बढ़ाकर ही क्यों ? बिजली चोरी व लाइन लास रोककर इस नुकसान की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही।

    यह पहली बार नहीं नहीं है, गत वर्ष भी बिजली दरों में 12 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव यूपीसीएल ने दिया, तो बिजली चोरी रोकते हुए बिजली दरों को स्थिर रखने की पैरोकारी हितधारकों ने की थी। अब नए वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ के निर्धारण का फैसला उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग सुनवाई के बाद लेगा।

    पिछले वित्तीय वर्ष में बिजली दरों को मंजूरी देने से पूर्व हुई सुनवाई में हितधारकों एसपी चौहान, वीरेंद्र सिंह रावत और टीका सिंह सैनी ने कहा कि बिजली की चोरी रोकी जानी चाहिए। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राकेश भाटिया ने कहा कि यूपीसीएल अधिक लास वाले जिलों (हरिद्वार, उधम सिंह नगर, लक्सर, रुड़की आदि) में बिजली चोरी को रोकने में नाकाम रहा है।

    यह नुकसान गलत तरीके से लाइन लास कंपोनेंट के तहत एडजस्ट किया जा रहा है, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। यूपीसीएल को टैरिफ बढ़ाने से पहले लाइन लास में बिजली चोरी की हिस्सेदारी का हिसाब साफकर पारदर्शी रिपोर्ट जमा करनी चाहिए। यूपीसीएल कुल नुकसान की बात तो करता है, लेकिन इसमें बिजली चोरी व अन्य हानियों का प्रतिशत कितना है, इसे स्पष्ट तौर पर नहीं बताता।

    रेवेन्यू जेनरेशन बढ़ा, पावर परचेज कास्ट कम हुई
    बिजली चोरी व अन्य हानि को रोकने के लिए पिछली बार भी हितधारकों ने कई मुद्दे उठाए थे। शकील सिद्दीकी ने कहा कि यूपीसीएल को लाभ बढ़ाने के लिए हर सब स्टेशन का मूल्यांकन कराना चाहिए। दिनेश मुद्गल ने कहा कि यूपीसीएल 1341.96 करोड़ रुपये के रेवेन्यू गैप की भरपाई टैरिफ बढ़ोतरी से करना चाहता है।

    कहा कि यूपीसीएल के फाइनेंशियल परफार्मेंस के विश्लेषण से पता चलता है कि रेवेन्यू जेनरेशन लगातार बढ़ रहा है, जबकि पावर परचेज कास्ट कम हुई है। ऐसे में टैरिफ बढ़ाने से कंज्यूमर्स पर बेवजह बोझ पड़ेगा। इसके अलावा हितधारकों ने कहा था कि ज़्यादा टैरिफ के बजाय यूपीसीएल को कार्य संचालन क्षमता सुधारने, बकाया रकम वसूलने और वित्तीय प्रबंधन सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

    महावीर प्रसाद भट्ट का कहना था कि हर साल बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में काफी सब्सिडी है। टैरिफ़ बढ़ोतरी को रेगुलेट किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में बिजली कीमतों को हिमाचल प्रदेश के साथ अलाइन किया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ न पड़े। तब यूपीसीएल ने पक्ष रखा था कि बिजली चोरी रोकने को विजिलेंस रेड, खराब मीटरों को बदलने, लो टेंशन एरियल बंडल्ड केबल बिछाने का काम चल रहा है। बिलिंग सुधार के लिए एंड्रायड बेस्ड बिलिंग शुरू की गई है।