उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन: एनडीएमए के पूर्व विभागाध्यक्ष ने कहा- 'जोखिम कम करने के लिए प्रभावी प्रयास आवश्यक'

केदार दत्त, देहरादून। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आपदा नियति नहीं है, बल्कि उसके जोखिम को न्यून करना सामूहिक जिम्मेदारी है। प्राकृतिक घटनाओं में इनके जोखिम पैटर्न को समझना होगा कि आखिर राज्य इतना संवेदनशील क्यों है। इसके आकलन को तीन प्रमुख बिंदु जियोलाजी, ज्योग्राफी व क्लाइमेट हैं, जिनकी अनदेखी पर एक अवरोध भी जोखिम का सबब बन जाता है। मानवीय दखल व अन्य कारण, प्राकृतिक घटनाओं को आपदा का स्वरूप देते हैं।

ऐसे में आपदा न्यूनीकरण में तंत्र से लेकर समुदाय तक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के पूर्व विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने सोमवार को दैनिक जागरण की ओर से 'उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन' विषय पर आयोजित विमर्श में ये बातें कहीं। उन्होंने रिस्क नालेज को नियोजन का आधार बनाने, आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी और रिस्पांस को न्यूनीकरण की ओर मोड़ने पर भी बल दिया।

एनडीएमए के पूर्व विभागाध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक घटना को आपदा कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अतिवृष्टि, बादल फटना, भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनके आपदा बनने के पीछे के कारणों को समझना होगा। यह देखना होगा कि कहीं अस्थिर ढलानों अथवा अन्य स्थानों पर अतिक्रमण, क्षमता से अधिक निर्माण अथवा ऐसे अवरोध तो नहीं, जो प्राकृतिक घटनाएं होने पर क्षति का कारण बनते हैं। समय रहते प्रभावी कदम उठाने पर इन्हें आपदा में बदलने में काफी हद तक रोका जा सकता है।

जोखिम आकलन बेहद जरूरी नियोजन में जोखिम नालेज को आधार बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम किसी ढलान पर कोई निर्माण करा रहे हैं तो पहले उसका भूगर्भीय अध्ययन जरूरी है। सड़क, पुल, सुरंग, हाइड्रो प्रोजेक्ट, टाउनशिप जैसे निर्माण को केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, उनका जोखिम आकलन भी आवश्यक है। देखना होगा कि ढलान पर वर्षा का पैटर्न क्या है, संवेदनशीलता कितनी है, वहन क्षमता कितनी है और आपदा की स्थिति में इसके न्यूनीकरण को क्या-क्या कर सकते हैं।

फाइलों में न रहे रिस्क एटलस का डाटा

उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम के दृष्टिगत उत्तराखंड के पास रिस्क एटलस है। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों के हाट स्पाट की जानकारी है। यह डाटा फाइलों में न रहे, इसे नियोजन में लाना होगा। कोई भी निर्माण कराने से पहले रिस्क एटलस को सामने रखकर देखा जाना चाहिए कि मल्टी हेजार्ड क्या हैं, क्लाइमेट रिस्क कितना है और आपात स्थिति में प्लान क्या रहेगा।

युवा, महिला सभी हों आपदा प्रबंधन का हिस्सा आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें टीम उत्तराखंड वाली भावना होनी चाहिए। किसी भी आपदा को सरकार अकेले नहीं संभाल सकती। आपदा में पहले 30 मिनट अहम होते हैं और वहां लोग ही सबसे पहले पहुंचते हैं। ऐसे में युवा, महिला समूह, टूरिस्ट गाइड, पुरोहित, स्थानीय स्वयंसेवी सभी आपदा प्रबंधन का हिस्सा होने चाहिए। उन्हें आपदा प्रबंधन के गुर से लैस होना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने आपदा मित्र योजना का उल्लेख किया और कहा कि इस प्रकार से समुदाय के रूप में दक्ष टीम उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक गांव का कम्युनिटी प्रोटोकाल होना चाहिए।

तैयारी पहले से हो तो मिलेगा लाभ

उन्होंने कहा कि अब हमें रेजिलिएंस की ओर बढ़ना होगा। एक दौर में तटीय इलाकों में साइक्लोन आते थे। वर्ष 2005 में एनडीएमए और वर्ष 2007 में एनडीआरएफ के गठन के बाद स्थिति बदली। आज हम साइक्लोन में शून्य मृत्यु दर तक हम पहुंच चुक हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत पहले से ही तैयारी रखें तो इसका लाभ मिलेगा।

वैज्ञानिक संस्थानों से समन्वय आवश्यक

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का बेहतर ढांचा है। यूएसडीएमए इसकी नोडल एजेंसी है। प्रत्येक जिले का अपना आपदा प्रबंधन प्लान है। इस पर गंभीरता दिखानी होगी। राज्य में स्थित सभी एजेंसियों व विभागों को वैज्ञानिक संस्थानों से बेहतर समन्वय रखना होगा, इससे जोखिम न्यूनीकरण का रास्ता निकलेगा। इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम को भी निरंतर सक्रिय रखना होगा।