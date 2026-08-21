उत्तराखंड में एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगा नशा मुक्ति केंद्रों का पूरा अपडेट, एप पर दिखेगा इलाज की स्थिति
उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, जिससे परिजनों को मरीज के इलाज की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। यह व्यवस्था केंद्रों की जवाबदेही भी बढ़ाएगी।
HighLights
उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
परिजनों को ऐप पर मिलेगी मरीज के इलाज की जानकारी
एआई आधारित सिस्टम से केंद्रों की जवाबदेही बढ़ेगी
राज्य ब्यूरो, देहरादून। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीज के इलाज की स्थिति जानने के लिए अब परिजनों को बार-बार नशा मुक्ति केंद्र के चक्कर नहीं काटने होंगे। उत्तराखंड में सरकारी और निजी नशा मुक्ति केंद्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने तैयारी की गई है।
मोबाइल पर उपलब्ध होने वाले इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीज का उपचार किस स्तर पर चल रहा है और फालोअप की स्थिति क्या है, जैसी आवश्यक जानकारी उपलब्ध होंगी। इससे इलाज को लेकर परिजनों की चिंता कम होने के साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।
शासन स्तर पर गुरुवार को हुई स्वास्थ्य विभाग की बैठक में इस डिजिटल व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया। प्रस्तावित प्लेटफॉर्म कर्नाटक के ई-मानस की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित बनाया जाएगा।
ई-मानस माडल में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का डिजिटल रजिस्टर, मरीजों के उपचार संबंधी रिकॉर्ड और संस्थानों की निगरानी जैसी व्यवस्थाएं हैं। इसी तर्ज पर उत्तराखंड के प्लेटफॉर्म में नशा मुक्ति केंद्रों का पंजीकरण, वहां उपलब्ध बेड, विशेषज्ञ चिकित्सकों और उपचार सुविधाओं की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने की योजना है।
एप पर दिखेगा इलाज की स्थिति
प्रस्तावित व्यवस्था में मरीज के अधिकृत परिजन को उसके उपचार से जुड़ी जरूरी जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी। इसमें मरीज की भर्ती की स्थिति, उपचार की प्रगति, चिकित्सकीय परामर्श, निर्धारित फालोअप और डिस्चार्ज से जुड़ी जानकारी शामिल की जाएगी। मरीज की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील मेडिकल जानकारी सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही देख सकेंगे।
एटीयू में होंगे 200 से अधिक बेड
सरकारी एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट (एटीयू) स्थापित करने के पहले चरण में मनोचिकित्सक उपलब्ध वाले अस्पतालों में प्रत्येक में 10 बेड की यूनिट बनाई जाएगी। प्रदेश में कुल 200 से अधिक बेड की क्षमता वाली एटीयू स्थापित करने की योजना है। सबसे पहले सेलाकुई स्थित मेंटल अस्पताल में 10 बेड की एटीयू स्थापित होगी।
इसके बाद कोरोनेशन अस्पताल देहरादून, हरिद्वार जिला अस्पताल, टिहरी जिला अस्पताल, ऊधमसिंह नगर जिला अस्पताल और नैनीताल जिला अस्पताल में भी एटीयू शुरू की जाएंगी।
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