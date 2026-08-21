उत्तराखंड में एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगा नशा मुक्ति केंद्रों का पूरा अपडेट, एप पर दिखेगा इलाज की स्थिति

राज्य ब्यूरो, देहरादून। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीज के इलाज की स्थिति जानने के लिए अब परिजनों को बार-बार नशा मुक्ति केंद्र के चक्कर नहीं काटने होंगे। उत्तराखंड में सरकारी और निजी नशा मुक्ति केंद्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने तैयारी की गई है।

मोबाइल पर उपलब्ध होने वाले इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीज का उपचार किस स्तर पर चल रहा है और फालोअप की स्थिति क्या है, जैसी आवश्यक जानकारी उपलब्ध होंगी। इससे इलाज को लेकर परिजनों की चिंता कम होने के साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

शासन स्तर पर गुरुवार को हुई स्वास्थ्य विभाग की बैठक में इस डिजिटल व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया। प्रस्तावित प्लेटफॉर्म कर्नाटक के ई-मानस की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित बनाया जाएगा। ई-मानस माडल में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का डिजिटल रजिस्टर, मरीजों के उपचार संबंधी रिकॉर्ड और संस्थानों की निगरानी जैसी व्यवस्थाएं हैं। इसी तर्ज पर उत्तराखंड के प्लेटफॉर्म में नशा मुक्ति केंद्रों का पंजीकरण, वहां उपलब्ध बेड, विशेषज्ञ चिकित्सकों और उपचार सुविधाओं की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने की योजना है।

एप पर दिखेगा इलाज की स्थिति प्रस्तावित व्यवस्था में मरीज के अधिकृत परिजन को उसके उपचार से जुड़ी जरूरी जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी। इसमें मरीज की भर्ती की स्थिति, उपचार की प्रगति, चिकित्सकीय परामर्श, निर्धारित फालोअप और डिस्चार्ज से जुड़ी जानकारी शामिल की जाएगी। मरीज की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील मेडिकल जानकारी सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही देख सकेंगे।