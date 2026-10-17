उत्तराखंड में महानवमी की छुट्टी: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया एलान; सोमवार को प्रदेश में रहेगा अवकाश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में 19 अक्टूबर 2026 को महानवमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित ...और पढ़ें
HighLights
उत्तराखंड में महानवमी पर 19 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दी महानवमी की शुभकामनाएं।
मातृ शक्ति के सम्मान और भारतीय संस्कृति के महत्व पर जोर।
डिजिटल डेस्क, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शारदीय नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।
उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं में पूजनीय स्थान रखती है। नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति, श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह पर्व हमें मातृ शक्ति के सम्मान, सामर्थ्य और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण कराता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं परंपराएं हमारी समृद्ध विरासत की पहचान हैं। हमारे त्योहार सांस्कृतिक जड़ों को सशक्त बनाने के साथ ही समाज में आस्था, सद्भाव और एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं। राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन तथा इसके मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।