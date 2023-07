Uttarakhand: उत्तराखंड में कांग्रेस करेगी अग्निवीर योजना का विरोध, गाेदियाल बोले- अलख जगाने आएंगे राहुल गांधी

अग्निवीर योजना को खिलवाड़ करार देते हुए कांग्रेस इसका उत्तराखंड में पुरजोर विरोध करेगी। इस कड़ी में कांग्रेस पूरे प्रदेश में पैदल यात्रा कर युवाओं को इस योजना के नुकसान के संबंध में जानकारी देगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा व वरिष्ठ नेता बैठक कर कार्यक्रम की तिथि व समय तय करेंगे।

देहरादून, राज्य ब्यूरो: अग्निवीर योजना को युवाओं के हितों से खिलवाड़ करार देते हुए कांग्रेस इसका उत्तराखंड में पुरजोर विरोध करेगी। इस कड़ी में कांग्रेस पूरे प्रदेश में पैदल यात्रा कर युवाओं को इस योजना के नुकसान के संबंध में जानकारी देगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा व वरिष्ठ नेता बैठक कर कार्यक्रम की तिथि व समय तय करेंगे। सोमवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे की खबर से भाजपा नेताओं को भय सताने लगा है। यही कारण है कि वे अब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी युवाओं की परवाह कर रहे हैं उन्हें युवाओं के भविष्य की चिंता है। भाजपा बताए कैसे अच्छी है योजना उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि भाजपा नेता अग्निवीर योजना को लेकर अपने शीर्ष नेतृत्व से पूछते कि इस योजना से युवाओं को क्या फायदा होगा। भाजपा इस योजना को अच्छा बता रही है, वह बताएं कि किस रूप में यह योजना अच्छी है। उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं यह निजी सेना बनाने का प्रयास तो नहीं है। चार वर्ष तक सेना से प्रशिक्षण पाए युवाओं की जब सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तो आसानी से उनकी सेना बनाई जा सकती है। कहीं किसी को फायदा देने के लिए तो यह कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती होने वाले सैनिकों को जो आजीवन सुविधा मिलती थी, यह उसमें कटौती करने की चाल है। युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ है। यही कारण है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस विषय को गंभीरता से समझा और वह उत्तराखंड आकर युवाओं में इसे लेकर अलख जगाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर सेना में पूर्व की भांति नियमित भर्ती की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी उपस्थित थे।

