उत्तराखंड में पात्र वोटरों के नाम सुरक्षित रखने को विशेष अभियान चलाएगी कांग्रेस, नियुक्त होंगे कोऑर्डिनेटर
उत्तराखंड कांग्रेस ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने के लिए अभियान चलाया है। इसके लिए विधानसभा स्तर पर 64 समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, जो सूची से नाम हटाने की आपत्तियों की निगरानी करेंगे।
HighLights
कांग्रेस ने पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने का अभियान चलाया।
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर निगरानी होगी।
विधानसभा स्तर पर 64 समन्वयक नियुक्त किए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के दूसरे चरण में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की आशंका के दृष्टिगत प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र स्तर पर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र स्तर पर 64 नेताओं को समन्वयक, सह-समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी है।
साथ ही पार्टीजनों को एसआईआर के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम, आपत्तियों और संबंधित दस्तावेजों की निगरानी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पर मतदाताओं को सहयोग उपलब्ध कराने को भी कहा गया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी दी कि हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून समेत अन्य जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में फार्म-सात के माध्यम से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने संबंधी आपत्तियां दर्ज की गई हैं। ऐसे में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रखना कांग्रेस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एसआईआर प्रक्रिया की गंभीरता से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमों के विपरीत किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटने से रोकने को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है।
उधर, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव (संगठन) राजेंद्र भंडारी ने एसआईआर की प्रक्रिया के दृष्टिगत ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी व चमोली जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयक व सह-समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं।
समन्वयकों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी को कांग्रेस के विधानसभा, ब्लाक व नगर अध्यक्षों, मंडल पदाधिकारियों, बीएलए और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।
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