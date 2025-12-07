मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति के लिए 5402 छात्रों का चयन, स्कॉलरशिप परीक्षा का परिणाम घोषित

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जूनियर स्तर (कक्षा छह) की परीक्षा में कुल 23,384 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2339 छात्रों का चयन छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। वहीं माध्यमिक स्तर (कक्षा नौ) में 30582 छात्र सम्मिलित हुए, जिनमें से 3063 छात्र चयनित किए गए हैं।

जूनियर स्तर पर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी विकासखंड के राजकीय माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय मदकोट के छात्र आयुष सिंह ने 92 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लाक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटद्वार की छात्रा जनेश्वरी ने 89 प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर जनपद बागेश्वर के कपकोट ब्लाक के राजकीय इंटर कालेज बदियाकोट के संतोष सिंह व चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लाक के राइका रैंस चोपता के अमनदीप संयुक्त रूप से रहे। दोनों ने 88-88 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।