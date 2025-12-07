Language
    मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति के लिए 5402 छात्रों का चयन, स्कॉलरशिप परीक्षा का परिणाम घोषित

    By Ashok Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जूनियर स्तर (कक्षा छह) की परीक्षा में कुल 23,384 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2339 छात्रों का चयन छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। वहीं माध्यमिक स्तर (कक्षा नौ) में 30582 छात्र सम्मिलित हुए, जिनमें से 3063 छात्र चयनित किए गए हैं।

    जूनियर स्तर पर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी विकासखंड के राजकीय माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय मदकोट के छात्र आयुष सिंह ने 92 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लाक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटद्वार की छात्रा जनेश्वरी ने 89 प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर जनपद बागेश्वर के कपकोट ब्लाक के राजकीय इंटर कालेज बदियाकोट के संतोष सिंह व चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लाक के राइका रैंस चोपता के अमनदीप संयुक्त रूप से रहे। दोनों ने 88-88 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।

    यह परीक्षा राज्य के 347 परीक्षा केंद्रों पर 11 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण डा.मुकुल कुमार सती ने शनिवार को परीक्षाफल जारी किया। एससीईआरटी के अपर निदेशक पदमेंद्र सकलानी के अनुसार, विकासखंड स्तर पर सम्मिलित परीक्षार्थियों में से 10 प्रतिशत मेधावी छात्रों को चयनित कर कक्षा अनुसार 600 से 900 रुपये प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। एससी/ एसटी छात्रों को चयन में पांच प्रतिशत अंकों का अधिमान दिया गया है। सभी छात्रों का परीक्षाफल एवं चयन सूची एससीईआरटी उत्तराखंड की वेबसाइट www.scert.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

    माध्यमिक स्तर पर चौघाट के छात्र आयुष कुमार प्रथम
    माध्यमिक स्तर पर चमोली जिले के नंदानगर ब्लाक के राइंका चौघाट के छात्र आयुष कुमार ने 83 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रथम स्थान पाया। 81 प्रतिशत अंकों के साथ हरिद्वार जिले के रुड़की ब्लाक के अशासकीय इंका रुड़की के छात्र प्रवृत राजपूत द्वितीय स्थान पर रहे। वहीं देहरादून जिले के रायपुर ब्लाक के राइंका बडासी की छात्रा राधिका ने 79 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया।