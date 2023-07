Uttarakhand: धामी ने देर रात किया आपदा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण, फंसे यात्रियों को राहत पहुंचाने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात सचिवालय पहुंचकर राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी 24 घंटे एक्टिव मोड में रहें। सभी जिलों के साथ परस्पर संवाद कायम रखा जाए। इस दौरान जो भी लापरवाही करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून, राज्य ब्यूरो: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात सचिवालय पहुंचकर राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी 24 घंटे एक्टिव मोड में रहें। सभी जिलों के साथ परस्पर संवाद कायम रखा जाए। इस दौरान जो भी लापरवाही करेगा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर यात्री व अन्य लोग फंसे हैं, उन्हें अतिशीघ्र निकालने के साथ ही उनके रहने व खाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जिला स्तर पर कोई भी कमी होने पर शासन को सूचित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार देर रात आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में जारी भारी बरसात की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नदियों के बढ़ते जलस्तर की जानकारी लेते हुए कहा कि जो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, वहां प्रशासन को अलर्ट किया जाए। नदियों के आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। उन्होंने प्रदेश की सड़कों के साथ ही चारधाम यात्रा एवं कांवड़ यात्रा के संचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बाधित सड़कों को तुरंत खोला जाए, जिन स्थानों पर पर्यटक फंसे हैं, उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से फोन पर वार्ता कर दारमा व व्यास सहित अन्य घाटियों की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी चमोली से फोन पर वार्ता कर मलारी में हुए भूस्खलन के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार व उत्तरकाशी से दूरभाष के माध्यम से जिलों में बरसात से हुए नुकसान के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जिलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही उन जिलों की लगातार निगरानी भी हो।

