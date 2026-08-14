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    उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, मुख्य सचिव ने रोडमैप तैयार करने के दिए निर्देश

    By Ashok Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 06:00 AM (IST)

    मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्हों ...और पढ़ें

    मुख्य सचिव के तकनीकी शिक्षा का रोडमैप तैयार करने के निर्देश।

    मुख्य सचिव के तकनीकी शिक्षा का रोडमैप तैयार करने के निर्देश।

    HighLights

    1. तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का लक्ष्य।

    2. इंडस्ट्री और संस्थानों के बीच के अंतर को कम किया जाएगा।

    3. राज्य में 5-6 तकनीकी शिक्षा हब विकसित करने के निर्देश।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

    गुरुवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने शिक्षण संस्थानों, फैकल्टी और विद्यार्थियों की स्थिति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करना जरूरी है।

    उन्होंने पासआउट विद्यार्थियों को पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ दिलाने के लिए मार्गदर्शन देने तथा रोजगार मेलों में देश-विदेश की कंपनियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने प्रदेश में पांच से छह स्थानों को तकनीकी शिक्षा हब के रूप में विकसित करने को कहा। इन केंद्रों में लैब, लाइब्रेरी और हास्टल जैसी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने के साथ नए प्रोजेक्ट का होलिस्टिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। पुराने इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए भी सैचुरेशन प्लान बनाने को कहा।

    मुख्य सचिव ने तकनीकी संस्थानों को अध्ययन व कंसल्टेंसी के लिए सक्षम बनाने तथा फैकल्टी भर्ती पर विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, यूटीयू की कुलपति प्रो. तृप्ता ठाकुर मौजूद रहे।

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