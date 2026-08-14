उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, मुख्य सचिव ने रोडमैप तैयार करने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने शिक्षण संस्थानों, फैकल्टी और विद्यार्थियों की स्थिति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करना जरूरी है।