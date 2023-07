Chamoli Accident: पीड़ित परिवारों के बच्चों की सूची तैयार करेगा बाल आयोग, कल्याणकारी योजना में होंगे शामिल

Chamoli Accident एसटीपी की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हुई है। अधिकतर परिवारों की आर्थिक स्थित कमजोर है। सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें बच्चों के भरण पोषण के लिए हर माह आर्थिक सहायता दी जाती है। अब चमोली में एसटीपी की चपेट में आने से जान गवां चुके पीड़ित परिवारों के बच्चों की सूची बाल आयोग तैयार करेगा।

