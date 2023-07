चमोली हादसा: खड़े-खड़े जल गईं 16 जिंदगियां... अब विशेषज्ञ दे रहे STP में करंट दौड़ने के कारणों पर अपने तर्क

Chamoli Namami Gange Project Accident चमोली एसटीपी हादसे की जांच की जा रही है। इस हादसे में 16 लोगों की जान गई है। इस पर ऊर्जा निगम से लेकर अन्य विशेषज्ञ एसटीपी में करंट दौड़ने के कारणों को लेकर अपने-अपने तर्क दे रहे हैं। विद्युत आपूर्ति और उपकरणों की बारीक समझ रखने वाले रिटायर्ड अभियंता रौथाण ने एसटीपी का संचालन करने वाली कंपनी की लापरवाही की बात कही है।

Chamoli Namami Gange Project Accident: एमसीबी-फ्यूज सेट की स्थिति बताएगी करंट का कारण

Your browser does not support the audio element.