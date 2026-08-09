जनगणना के लिए 35 हजार ब्लॉकों में बंटेगा उत्तराखंड, पहले फेज में बस तीन जिलों में होगी गणना

राज्य ब्यूरो, देहरादून। जनगणना निदेशालय एक सितंबर से हिमाच्छादित तीन शहरों व 131 गांवों की जनगणना के साथ ही सामान्य जनगणना के लिए तैयारी शुरू कर रहा है।

इसके तहत दिसंबर में संभावित जनगणना कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। भवन गणना के बाद सामने आए आंकड़ों को देखते हुए इस बार ब्लाक की संख्या बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके लिए नजरी नक्शा तैयार करने की कसरत भी शुरू की जा रही है।

प्रदेश में भवनों की संख्या 45 लाख प्रदेश में भवन गणना हो चुकी है। इस दौरान यह तस्वीर सामने आई है कि प्रदेश में भवनों की संख्या 45 लाख है, जबकि जनसंख्या भी तकरीबन 1.27 करोड़ आंकी गई है। भवन गणना के लिए प्रदेश को 29,665 ब्लाक में बांटा गया था। अब चूंकि भवनों की सही तस्वीर सामने आ चुकी है तो ऐसे में अब ब्लाक की संख्या 35 हजार तक पहुंचने की उम्मीद है। एक ब्लाक में 800 भवन रखे जाने हैं, ऐसे में पहले इनका नजरी नक्शा बनाया जाएगा और इसके फिर ब्लाक चिहि्नत किए जाएंगे। जनगणना के लिए ब्लाक बढ़ने से अब जनगणना में कार्मिकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके तहत प्रगणक व सुपरवाइजरों की तैनाती होगी। भवन गणना के दौरान एकल स्कूलों के शिक्षकों की भी इसमें ड्यूटी लगने से व्यवस्था प्रभावित होने की बातों को देखते हुए इस बार इसमें विशेष सावधानी बरती जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि इस बार इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए जनगणना निदेशालय ने नगर निगमों से संपर्क कर जनगणना का कार्य करने के लिए कार्मिकों की सूची मंगाई है, ताकि व्यवस्था को प्रभावित किए बिना कार्मिकों की जनगणना में ड्यूटी लगाई जा सके।