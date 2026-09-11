उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, धामी कैबिनेट ने 10 फैसलों पर लगाई मुहर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई।

धामी सरकार की कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड को 17000 से बढ़कर 25000 रुपए कर दिया है। बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

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इन प्रस्तावों पर लगी मुहर