उत्तराखंड में भाजपा जल्द कर सकती है नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति, सामाजिक समीकरण और संगठन की मजबूती पर रहेगा जोर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड भाजपा के नए प्रभारी की नियुक्ति जल्द होने के आसार हैं। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत संगठनात्मक दृष्टि से अनुभवी को ही यह कमान सौंपी जाएगी, साथ में सामाजिक समीकरण को भी साधने पर पार्टी हाईकमान का जोर है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा के दूसरे दिन मंगलवार को तीन प्रदेशों में प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति के बाद उत्तराखंड में भी नए प्रदेश प्रभारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नए नेता की तैनाती कर सकती है पार्टी माना जा रहा है कि पार्टी वर्तमान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार के स्थान पर नए नेता की तैनाती कर सकती है। दुष्यंत लंबे समय से यह पद संभाल रहे हैं। साथ में उनकी संगठनात्मक क्षमता को भी माना जाता है। ऐसे में उनके विकल्प को लेकर पार्टी सोच-समझकर ही निर्णय लेने के पक्ष में है।