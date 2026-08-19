उत्तराखंड में बूथ स्तर तक संगठन को धार देगी भाजपा, आने वाले इलेक्शन के लिए बनाया ये प्लान

राज्य ब्यूरो, देहरादून। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। निकाय व पंचायत प्रतिनिधियों, दायित्वधारियों, मंडल व जिला इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ बैठकों के बाद अब संसदीय क्षेत्रवार समीक्षा का क्रम शुरू किया गया है।

इसी कड़ी में दो दिन पहले कुमाऊं के दो संसदीय क्षेत्रों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पौड़ी गढ़वाल, टिहरी और हरिद्वार संसदीय क्षेत्रों के सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकों में आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया। उन्होंने सरकार के कामकाज को जनता के बीच पहुंचाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर जनसंपर्क अभियान तेज करने पर विशेष जोर दिया।

जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देने का आह्वान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति उसका मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता है। संगठन की मजबूती को बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, जनप्रतिनिधियों एवं संगठन पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और जनता से निरंतर संपर्क अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखने तथा जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों एवं अभियानों की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं, ऐतिहासिक निर्णयों और विकास कार्यों की जानकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ स्तर तक जन-जन तक पहुंचाने पर बल दिया। कहा कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय से ही विकास और जनसेवा के संकल्प को अधिक प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा जा सकता है। कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु हैं। इसलिए जनता से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र और हर वर्ग के हितों को प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संगठन को और अधिक सक्रिय करते हुए जनसंपर्क एवं जनसेवा अभियानों को गति दी जाए।